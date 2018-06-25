На Закарпатті оголошено штормове попередження

Очікується шквалисте посилення вітру 15-20 м/с
У Закарпатській області оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.
"...протягом дня та ввечері 25 червня, переважно в гірських районах Закарпатській області очікуються грози, місцями сильні зливи, слабкий град. При грозах подекуди шквалисте посилення вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 червня в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.
На Закарпатті буревій пошкодив дахи на сотнях будівель, зокрема на території Іршавського та Тячівського районів було пошкоджено покрівлі 250 будівель. Внаслідок негоди були знеструмлені 42 населені пункти області.