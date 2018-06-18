На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

Ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с

В Закарпатской области и г. Ужгород объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час и вечером в восточной и центральной части территории Закарпатской области ожидаются грозы. Во время грозы местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.