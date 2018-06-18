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На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

НовостиОбщество    18.06.2018 - 18:58
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)

Ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с

В Закарпатской области и г. Ужгород объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час и вечером в восточной и центральной части территории Закарпатской области ожидаются грозы. Во время грозы местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним,  12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.

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Теги публикации: Закарпатская область, Штормовое предупреждение, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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