На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются град и шквалистое усиление ветра 17-22 м/с

В Закарпатской области и г. Ужгород объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"В течение дня и вечером, 13 июня, по территории Закарпатской области и г. Ужгород ожидаются грозы, местами: сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 13 июня на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава - 1,0-1,5 м.

Отметим, вчера на Закарпатье град нанес значительных разрушений.

Напомним, вчера, 12 июня, в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

Подобную погоду синоптики прогнозируют Закарпатью и на ближайшие дни.