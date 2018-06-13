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На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

НовостиОбщество    13.06.2018 - 15:31
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ожидаются град и шквалистое усиление ветра 17-22 м/с

В Закарпатской области и г. Ужгород объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"В течение дня и вечером, 13 июня, по территории Закарпатской области и г. Ужгород ожидаются грозы, местами: сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 13 июня на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава - 1,0-1,5 м.

Отметим, вчера на Закарпатье град нанес значительных разрушений.

Напомним, вчера, 12 июня, в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

Подобную погоду синоптики прогнозируют Закарпатью и на ближайшие дни.

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Теги публикации: Ужгород, Закарпатская область, Штормовое предупреждение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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