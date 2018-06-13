На Закарпатті оголошено штормове попередження

Очікуються град та шквалисте посилення вітру 17-22 м/с
У Закарпатській області та м. Ужгород оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.
"Протягом дня та ввечері, 13 червня, по території Закарпатської області та м. Ужгорода очікуються грози, місцями: сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру 17-22 м/с", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що 13 червня на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, в нижній течії р. Боржава - 1,0-1,5 м.
Зазначимо, вчора на Закарпатті град завдав значних руйнувань.
Нагадаємо, вчора, 12 червня, в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.
Подібну погоду синоптики прогнозують Закарпаттю і на найближчі дні.