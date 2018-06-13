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На Закарпатті оголошено штормове попередження

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 15:31
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)

Очікуються град та шквалисте посилення вітру 17-22 м/с

У Закарпатській області та м. Ужгород оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

"Протягом дня та ввечері, 13 червня, по території Закарпатської області та м. Ужгорода очікуються грози, місцями: сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру 17-22 м/с", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 13 червня на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, в нижній течії р. Боржава - 1,0-1,5 м.

Зазначимо, вчора на Закарпатті град завдав значних руйнувань.

Нагадаємо, вчора, 12 червня, в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.

Подібну погоду синоптики прогнозують Закарпаттю і на найближчі дні.

У Закарпатській області пройшли дощі з градом, зсув перекрив трасу державного значення Синоптики оголосили штормове попередження в Україні
Теги публікації: Ужгород, Закарпатська область, Штормовое предупреждение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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