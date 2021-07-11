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На Закарпатье объявили угрозу схода селевых потоков и подтопления

Автор: РБК-Украина

В Закарпатской области возможны подтопления и схождение селевых потоков во второй половине 11 июля. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС),

"Во второй половине суток 11 июля, преимущественно в горных районах Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтопления ожидаются в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, повышение уровней воды на малых водотоках и верховьях рек на 0.5 - 1.0 м.

Также в горных районах существует угроза схода небольших селей и оползней.

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