На Закарпатті оголосили загрозу сходження селевих потоків і підтоплення

У Закарпатській області можливі підтоплення та сходження селевих потоків у другій половині 11 липня. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

"У другій половині доби 11 липня, переважно в гірських районах Закарпатської області, в місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого і схильного стоку з підтопленням знижених місць", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підтоплення очікуються в населених пунктах, в результаті захаращення русел струмків і водовідвідних канав, підвищення рівнів води на малих водотоках і верхів'ях річок на 0.5 - 1.0 м.

Також в гірських районах існує загроза сходу невеликих селів і зсувів.