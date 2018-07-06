На Закарпатье объявили траур по погибшим на ровенском полигоне солдатам

Также в связи с днем траура на Закарпатье всем заведениям рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий

В Закарпатской области в субботу, 7 июля, объявлен днем траура по бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона из Ужгорода, которые погибли 6 июля на ровенском полигоне. Соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской Облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Согласно распоряжению, 7 июля на зданиях государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен государственный флаг.

"Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий", - указано в документе.

В ОГА отметили, что двое погибших военных были родом из Ужгорода, один из Перечина

Фото: распоряжение (carpathia.gov.ru)

Напомним, 6 июля 2018 года, около 6:00 утра на Ровенском военном полигоне произошел разрыв миномета. В результате взрыва погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще 9 военных получили ранения. Позже стало известно, что в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли 4 военных.

Позже в Закарпатском областном военном комиссариате обнародовали имена погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ровенской области.

Также президент Украины Петр Порошенко временно запретил использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва на Ровенском полигоне.