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На Закарпатті оголосили жалобу за загиблими на рівненському полігоні солдатами

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 21:10
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Також у звязку із днем жалоби на Закарпатті усім закладам рекомендовано скасувати проведення розважальних заходів

У Закарпатській області в суботу, 7 липня, оголошено днем жалоби за бійцями 15 окремого гірсько-піхотного батальйону з Ужгорода,  котрі загинули 6 липня на рівненському полігоні. Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської Облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Згідно з розпорядженням, 7 липня на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях Закарпатської області буде приспущено державний прапор.

"Крім того, установам та організаціям незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів", - вказано в документі.

В ОДА зазначили, що двоє загиблих військових були родом з Ужгорода, один - із Перечина

Фото: розпорядження (carpathia.gov.ua)

Нагадаємо, 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку на Рівненському військовому полігоні стався розрив міномета. В результаті вибуху загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще 9 військових отримали поранення. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху на Рівненському полігоні загинули 4 військових.

Пізніше у Закарпатському обласному військовому комісаріаті оприлюднили імена загиблих в результаті розриву міномета на полігоні в Рівненській області.

Також президент України Петро Порошенко тимчасово заборонив використання окремих мінометів на військових навчаннях на час розслідування вибуху на Рівненському полігоні. 

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Теги публікації: Рівненська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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