На Закарпатье обнаружили мотодельтаплан, которым могли переправлять контрабандный товар

Также правоохранители задержали троих граждан Украины

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сегодня утром, 21 июня, возле населенного пункта Дерцен Мукачевского района услышали шум двигателя летательного аппарата, который, судя по всему, направлялся в сторону Венгрии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Сообщается, что пограничники сразу проинформировали взаимодействующие правоохранительные органы, коллег из Венгрии, к делу подключились сотрудники Внутренней и собственной безопасности и Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.

"Специальные поисковые мероприятия продолжались почти полсуток по обе стороны границы. В результате, на окраине н.п.Дерцен, вблизи автодороги "Мукачево - Берегово" утром правоохранители обнаружили летательный аппарат типа мотодельтаплан и трех гражданин Украины. Документов на право осуществления полетов летательным аппаратом у вышеуказанных лиц не было, чем было нарушено ст. 281(Нарушение правил воздушных полетов) УК", - говорится в сообщении.

Фото: мотодельплан на Закарпатье

Для установки деталей правонарушения аппарат и троих украинцев передано в Нацполицию.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал, что за осуществление контрабанды в Украине должна быть введена уголовная ответственность.