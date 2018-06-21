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На Закарпатті виявили мотодельтаплан, яким могли переправляти контрабандний товар

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 16:31
Фото: мотодельплан (dpsu.gov.ua)
Фото: мотодельплан (dpsu.gov.ua)

Також правоохоронці затримали трьох громадян України

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) сьогодні вранці, 21 червня, поблизу населеного пункту Дерцен Мукачівського району почули шум двигуна літального апарату, який, судячи з усього, прямував у бік Угорщини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Повідомляється, що прикордонники відразу поінформували взаємодіючі правоохоронні органи, колег з Угорщини, до справи підключилися співробітники Внутрішньої та власної безпеки і Департаменту оперативної діяльності Держприкордонслужби.

"Спеціальні пошукові заходи тривали майже півдоби по обидва боки кордону. В результаті, на околиці н.п.Дерцен, поблизу автодороги "Мукачево - Берегове" вранці правоохоронці виявили літальний апарат типу мотодельтаплан та трьох громадянин України. Документів на право здійснення польотів літальним апаратом у вищевказаних осіб не було, чим було порушено ст. 281(Порушення правил повітряних польотів) ККУ", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: мотодельплан на Закарпатті

Для встановлення деталей правопорушення апарат та виявлених осіб передано до Нацполіції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував, що за здійснення контрабанди в Україні має бути запроваджено кримінальну відповідальність.

Гройсман анонсував запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду КПВВ на Донбасі за добу перетнули 45 тис. осіб
Теги публікації: Государственная пограничная служба, контрабанда, Закарпатська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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