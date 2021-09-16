На Закарпатье ночью произошел масштабный пожар в цехе по производству брикета

Ночью в Закарпатской области горел цех по производству брикета. Пожар произошел на территории ООО "Орион".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Информация о возгорании поступила спасателям 16 сентября в 02:06. Пожар возник в пгт Дубовое Тячевского района.
Горело одноэтажное здание цеха (размером 100х50 м) по производству брикета.
В 03:47 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
Огнем уничтожена кровля на площади 1 200 метров квадратных и оборудование для производства брикета.
К тушению привлекались 21 человек и 3 единицы техники ГСЧС.