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На Закарпатті вночі сталася масштабна пожежа в цеху з виробництва брикету

Автор: Инна Собора

Вночі в Закарпатській області горів цех з виробництва брикету. Пожежа сталася на території ТОВ "Оріон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Інформація про загорання надійшла рятувальникам 16 вересня о 02:06. Пожежа виникла у смт Дубове Тячівського району.

Горіла одноповерхова будівля цеху (розміром 100х50 м) з виробництва брикету.

О 03:47 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Вогнем знищено покрівлю на площі 1 200 метрів квадратних та устаткування для виробництва брикету.

До гасіння залучалися 21 людина та 3 одиниці техніки ДСНС.

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Закарпатська областьПожежа