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На Закарпатті невідомі ножем смертельно поранили ромку

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 08:12
Фото: роми (twitter.com/lvivtoday_)
Фото: роми (twitter.com/lvivtoday_)

Наразі на місці події працює місцева та обласна поліція

У місті Берегово на Закарпатті вчора, 1 липня, на території залізничного депо ножем смертельно поранили ромку. Про це повідомляє місцеве видання "Новини Закарпаття".

Так, згідно з інформацією журналістів місцевого видання, поранена жінка втекла від нападників та добігла до будинку одного із місцевих жителів. Однак, там від поранення померла.

"Жінці близько 30-ти років за словами місцевих ромів, жінку намагався вбити хтось "чужий", - відзначає видання.

Наразі на місці події працює місцева та обласна поліція.

Раніше, 23 червня, група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції Сергій Князєв заявляв, що поліція проведе термінові заходи для захисту ромів в Україні, щоб попередити подальші напади.

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Теги публікації: ромы, нападение, Закарпаття  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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