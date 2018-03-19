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Интервью

На Закарпатье за неделю гриппом и простудой заболели более 5 тыс. человек

НовостиОбщество    19.03.2018 - 19:56
Фото: иллюстративное фото (unsplash.com)
Фото: иллюстративное фото (unsplash.com)

Это на 9% меньше чем на предыдущей неделе

В Закарпатской области на прошлой неделе с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения области обратились 5 640 человек. Об этом сообщила заведующий отдела эпидемиологического наблюдения и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тимчик, передает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Этот показатель на 9% меньше чем на предыдущей неделе (6 192 случая). Госпитализация больных возросла с 3,3 до 4,3%.

"Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью - 3 665 детей в возрасте до 17 лет (65% от всех заболевших - на уровне предыдущей недели). Самые высокие показатели заболеваемости среди детей в возрасте 15-17 лет, однако в структуре заболевших детей преобладает группа 5-14 лет - 53%", - говорится в сообщении.

Интенсивный показатель заболеваемости превышает определенный эпидемический порог на 10%. Превышены эпидемические пороги в Виноградовском, Тячевском, Хустском, Мукачевском районах и г. Мукачево.

"Вирусов гриппа в лабораторно обследованных лиц не выявлено - подтверждена циркуляция адено, РС-вирусов, вирусов парагриппа. Летальных случаев гриппа не зарегистрировано", - отмечают в ОГА.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Киеве растет количество больных гриппом и ОРВИ.

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Теги: Грипп, Закарпатская область, ОРВИ
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