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На Закарпатті за тиждень на грип і застуду захворіли понад 5 тис. людей

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 19:56
Фото: ілюстративне фото (unsplash.com)
Фото: ілюстративне фото (unsplash.com)

Це на 9% менше ніж попереднього тижня

У Закарпатській області минулого тижня із симптомами гострої респіраторної інфекції до закладів охорони здоров'я області звернулося 5 640 осіб. Про це повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, передає прес-служба Закарпатської ОДА.

Цей показник на 9% менший ніж попереднього тижня (6 192 випадки). Госпіталізація хворих зросла з 3,3 до 4,3%.

"Серед осіб, що звернулися за медичною допомогою - 3 665 дітей віком до 17 років (65% від усіх захворілих - на рівні попереднього тижня). Найвищі показники захворюваності  серед дітей віком 15-17 років, проте у структурі захворілих  дітей переважає група 5-14 років - 53%", - йдеться у повідомленні.

Інтенсивний показник захворюваності перевищує визначений епідемічний поріг на 10%. Перевищені епідемічні пороги у Виноградівському, Тячівському, Хустському, Мукачівському районах та м. Мукачеві.

"Вірусів грипу у лабораторно обстежених осіб не виявлено - підтверджена циркуляція адено, РС-вірусів, вірусів парагрипу. Летальних випадків грипу не зареєстровано", - зазначають у ОДА.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у Києві зростає кількість хворих на грип і ГРВІ.

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Теги: Грип, Закарпатська область, ОРВИ
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