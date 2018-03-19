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В Киеве растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

НовостиМедицина    19.03.2018 - 15:31
Фото: Николай Поворозник (kievcity.gov.ua)
Фото: Николай Поворозник (kievcity.gov.ua)

В столице Украины зафиксирован рост заболеваемости гриппом

В столице за 11-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 21,931 тыс. человек больных на грипп и ОРВИ (за 10-ю неделю заболело 17,364 тыс. человек), наблюдается рост уровня заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей, на 20,8%. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Показатель заболеваемости составил 749,6 (за 10-ю неделю 593,5) и ниже эпидемического порога на 34,5%.

 

У столиці зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВІ. У столиці за 11-й тиждень епідсезону зареєстровано 21...

Опубліковано Київська міська державна адміністрація - КМДА 19 березень 2018 р.

Сейчас в городе интенсивность эпидемического процесса на уровне, характерном для данного периода года.

По его словам, в медицинские учреждения за 11-ю неделю эпидсезона госпитализированы 188 человек, из них 145 детей. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинация против гриппа не проводилась. Всего с начала эпидемического сезона вакцинировано 27451 человек, из них 6537 - дети.

Напомним, как сообщалось ранее, эпидемия гриппа идет на спад. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 550,5 на 100 тыс. населения, что на 3,4% меньше эпидемического порога по Украине. Однако эпидемический порог пока превышен в 3-х областях: Житомирской, Волынской и Закарпатской.

В Киеве заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) ниже эпидемического порога на 42,2%.

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В Киеве растет количество заболевших гриппом и ОРВИ Эпидемия гриппа в Украине идет на спад, - Минздрав
Теги: Киев, ОРВИ, Грипп
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