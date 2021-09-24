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На Закарпатье начнут лечить онкологию на оборудовании, приобретенном по программе "Большая стройка", - ОГА

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Закарпатье, Пятница 24 сентября 2021 10:11
На Закарпатье начнут лечить онкологию на оборудовании, приобретенном по программе "Большая стройка", - ОГА Фото: на Закарпатье начнут лечить онкологию на оборудовании, приобретенном по программе президента (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Персонал Закарпатского областного клинического онкологического диспансера прошел сертификацию для работы с новым линейным ускорителем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Закарпатской ОГА Иштвана Петрушки.

Он отметил, что сначала в областном онкодиспансере в Ужгороде провели реконструкцию по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". После этого было закуплено новое оборудование, в том числе - первый в области линейный ускоритель, который позволит использовать передовые методы для лечения рака.

На Закарпатье начнут лечить онкологию на оборудовании, приобретенном по программе &quot;Большая стройка&quot;, - ОГА

"Сегодня врачи уже успешно завершили многоступенчатое сертификационное обучение для работы на передовом аппарате, которые позволят начать клиническую эксплуатацию Halcyon. Сейчас остается провести калибровку линейного ускорителя и адаптировать лечебные протоколы. Ожидаем изменения в лицензию о намерении использования линейного ускорителя", - сообщил Петрушка.

На Закарпатье начнут лечить онкологию на оборудовании, приобретенном по программе &quot;Большая стройка&quot;, - ОГА

По его прогнозу, диспансер начнет полноценно принимать пациентов уже в начале октября. Планируется, что сеансы облучения на новом оборудовании будут проходить около 100 пациентов ежедневно.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по программе "Большая стройка" стартовало создание больниц нового формата, соответствующих уровню ведущих европейских клиник, в каждом областном центре.

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