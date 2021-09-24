На Закарпатті почнуть лікувати онкологію на обладнанні, придбаному за програмою "Велике будівництво", - ОДА

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Закарпатської ОДА Іштвана Петрушки.

Він зазначив, що спочатку в обласному онкодиспансері в Ужгороді провели реконструкцію за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Після того було закуплено нове обладнання, в тому числі - перший в області лінійний прискорювач, який дозволить використовувати надсучасні методи для лікування раку.

"Сьогодні лікарі вже успішно завершили кількаступеневі сертифікаційні навчання для роботи на передовому апараті, які дозволять розпочати клінічну експлуатацію Halcyon. Зараз залишається провести калібрування лінійного прискорювача та адаптувати лікувальні протоколи. Очікуємо на зміни в ліцензію щодо наміру використання лінійного прискорювача", - поінформував Петрушка.

За його прогнозом, диспансер почне повноцінно приймати пацієнтів вже на початку жовтня. Планується, що сеанси опромінювання на новому обладнанні проходитимуть близько 100 пацієнтів щодня.