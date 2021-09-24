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На Закарпатті почнуть лікувати онкологію на обладнанні, придбаному за програмою "Велике будівництво", - ОДА

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Закарпаття, П'ятниця 24 вересня 2021 10:11
На Закарпатті почнуть лікувати онкологію на обладнанні, придбаному за програмою "Велике будівництво", - ОДА Фото: на Закарпатті почнуть лікувати онкологію на обладнанні, придбаному за програмою президента (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Персонал Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансеру пройшов сертифікацію для роботи з новим лінійним прискорювачем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Закарпатської ОДА Іштвана Петрушки.

Він зазначив, що спочатку в обласному онкодиспансері в Ужгороді провели реконструкцію за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Після того було закуплено нове обладнання, в тому числі - перший в області лінійний прискорювач, який дозволить використовувати надсучасні методи для лікування раку.

На Закарпатті почнуть лікувати онкологію на обладнанні, придбаному за програмою &quot;Велике будівництво&quot;, - ОДА

"Сьогодні лікарі вже успішно завершили кількаступеневі сертифікаційні навчання для роботи на передовому апараті, які дозволять розпочати клінічну експлуатацію Halcyon. Зараз залишається провести калібрування лінійного прискорювача та адаптувати лікувальні протоколи. Очікуємо на зміни в ліцензію щодо наміру використання лінійного прискорювача", - поінформував Петрушка.

На Закарпатті почнуть лікувати онкологію на обладнанні, придбаному за програмою &quot;Велике будівництво&quot;, - ОДА

За його прогнозом, диспансер почне повноцінно приймати пацієнтів вже на початку жовтня. Планується, що сеанси опромінювання на новому обладнанні проходитимуть близько 100 пацієнтів щодня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за програмою "Велике будівництво" стартувало створення лікарень нового формату, що відповідатимуть рівню провідних європейських клінік, у кожному обласному центрі.

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