На Закарпатье начались учения по чрезвычайным ситуациям

На Закарпатье 19 марта начались командно-штабные учения по действиям органов управления и сил гражданской защиты в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Учения продлятся неделю и предусматривают отработку взаимодействия всех звеньев системы гражданской защиты региона путем внедрения сценариев из условных чрезвычайных ситуаций, характерных для Закарпатской области.

"В частности, осложнение погодных условий: ураганы, снежные заносы и подтопление населенных пунктов вследствие резкого поднятия уровня воды в реках, авария на магистральном продуктопроводе, утечка химически опасного вещества и ДТП на железнодорожном переезде, в результате чего произошло схождение с рельсов пассажирского поезда", - перечисляются в сообщении сценарии учений.

По результатам учений определят проблемные вопросы в регионе и уровень взаимодействия между всеми экстренными службами области.

Напомним, в Карпатах на 19 марта 2018 года прогнозировали значительную снеголавинную опасность.