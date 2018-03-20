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На Закарпатті розпочалися навчання з надзвичайних ситуацій

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 04:59
Фото: вертоліт МНС УКраїни (rnbo.gov.ua)
Фото: вертоліт МНС УКраїни (rnbo.gov.ua)

Навчання передбачають відпрацювання взаємодії усіх ланок системи цивільного захисту регіону

На Закарпатті 19 березня розпочалися командно-штабні навчання з дій органів управління та сил цивільного захисту у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Про це повідомила прес-служба ДСНС України у Закарпатській області.

Навчання триватимуть тиждень і передбачають відпрацювання взаємодії усіх ланок системи цивільного захисту регіону шляхом впровадження сценаріїв з умовних надзвичайних ситуацій, найхарактерніших для Закарпатської області.

"Зокрема, ускладнення погодних умов: буревії, снігові замети та підтоплення населених пунктів внаслідок різкого підняття рівнів води у річках, аварія на магістральному продуктопроводі, витік хімічно-небезпечної речовини та ДТП на залізничному переїзді, внаслідок чого відбулося сходження з рейок пасажирського потягу", - перераховуються у повідомленні сценарії навчань.

За результатами навчань визначать проблемні питання у регіоні та рівень взаємодії між усіма екстреними службами області.

Нагадаємо, у Карпатах на 19 березня 2018 року прогнозували значну сніголавинну небезпеку.

 

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Теги: учения, Закарпатська область, чрезвычайные ситуации
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