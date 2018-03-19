Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В Карпатах сегодня, 19 марта 2018 года, ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Гидрометцентра, 19 марта в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине. В частности, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях прогнозируется сильный снег, снежные заносы.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с. В ГСЧС подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта в центральных областях и Прикарпатье, а также усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.