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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

НовостиОбщество    19.03.2018 - 10:03
Фото: лавина (dsns.gov.ua)
Фото: лавина (dsns.gov.ua)

В горах ожидается лавинная опасность третьего уровня

В Карпатах сегодня, 19 марта 2018 года, ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Гидрометцентра, 19 марта в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине. В частности, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях прогнозируется сильный снег, снежные заносы.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с. В ГСЧС подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта в центральных областях и Прикарпатье, а также усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

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Теги: Карпаты, лавина, ГСЧС
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