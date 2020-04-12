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На Закарпатье медика заподозрили в сокрытии случая COVID-19

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 16:00
На Закарпатье медика заподозрили в сокрытии случая COVID-19
Фото: прокуратура Закарпатской области (pmg.ua)

Медик мог скрыть наличие коронавируса у умершей пациентки

По подозрению в возможном сокрытии случая коронавируса в Закарпатской области открыли уголовное дело на медицинского работника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Закарпатской области.

Сообщается, что информацию об этом прокуратура получила при мониторинге СМИ.

"В сообщении, в частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы умышленно скрыл наличие COVID-19 у одной из пациенток, которая впоследствии умерла. Предварительная правовая квалификация по ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что инцидент произошел в Иршавском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области от коронавируса COVID-19 скончался медработник. На сегодня известно о четырех летальных случаях в регионе. Отметим, на этих выходных на Закарпатье ввели максимальные ограничения на передвижение людей, однако впоследствии в полиции уточнили, что ограничения носят рекомендательный характер.

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