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На Закарпатье горит дом гостиничного типа. Пожарные спасли мужчину

Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области сегодня, 8 сентября, вспыхнул пожар в частном доме гостиничного типа. Спасатели уже локализовали огонь на кровле здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Голубино Мукачевского района. В двухэтажном доме гостиничного типа произошло возгорание кровли на площади 260 квадратных метров.

"В 15:00 пожар локализован. Во время тушения дома спасен мужчина. Жертв и пострадавших нет", - рассказали спасатели.

Огонь тушат более 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

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ГСЧСЗакарпатьеЗакарпатская областьПожар