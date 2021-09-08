На Закарпатті горить будинок готельного типу. Пожежники врятували чоловіка

У Закарпатській області сьогодні, 8 вересня, спалахнула пожежа в приватному будинку готельного типу. Рятувальники вже локалізували вогонь на покрівлі будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався у селі Голубине Мукачівського району. У двоповерховому будинку готельного типу сталося займання покрівлі на площі 260 квадратних метрів.
"О 15:00 пожежу локалізовано. Під час гасіння будинку врятовано чоловіка. Жертв та постраждалих немає", - розповіли рятувальники.
Вогонь гасять понад 20 людей особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.