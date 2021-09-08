RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Закарпатті горить будинок готельного типу. Пожежники врятували чоловіка

Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області сьогодні, 8 вересня, спалахнула пожежа в приватному будинку готельного типу. Рятувальники вже локалізували вогонь на покрівлі будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у селі Голубине Мукачівського району. У двоповерховому будинку готельного типу сталося займання покрівлі на площі 260 квадратних метрів.

"О 15:00 пожежу локалізовано. Під час гасіння будинку врятовано чоловіка. Жертв та постраждалих немає", - розповіли рятувальники.

Вогонь гасять понад 20 людей особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСЗакарпаттяЗакарпатська областьПожежа