Ромы как правило не обращаются в правоохранительные органы из-за нарушения их прав

На Закарпатье фиксируют около 100 обращений в год о нарушении прав ромов. Об этом рассказала во время пресс-конференции заместитель председателя межведомственной группы по координации и реализации ромской стратегии при Кабинете министров Украины Зола Кондур, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Я могу сказать только по одной области у нас за полгода фиксируется около 50 обращений (от ромов, - ред.). А за год это может так (около 100, - ред.)", - рассказала Кондур.

По ее словам, ромы как правило не обращаются в правоохранительные органы из-за нарушения их прав.



"Мы фиксируем случаи дискриминации ромов. Это дискриминация в доступе к образованию или к социальным услугам... случаи, которые возникают во время оформления документов; во время таких нападений. Сейчас мы готовим аналитический отчет, в котором будем пытаться посчитать случаи нарушения прав ромов за последние полгода", - рассказала Кондур.

Напомним, ранее сегодня директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш сообщил, что в среду, 27 июня, во Львове запланировано совещание с представителями правоохранительных органов по поводу нападения на лагерь ромов.