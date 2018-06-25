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Интервью

На Закарпатье фиксируют около 100 обращений в год о нарушении прав ромов

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 14:58
Фото: Зола Кондур (helsinki.org.ua)
Фото: Зола Кондур (helsinki.org.ua)

Ромы как правило не обращаются в правоохранительные органы из-за нарушения их прав

На Закарпатье фиксируют около 100 обращений в год о нарушении прав ромов. Об этом рассказала во время пресс-конференции заместитель председателя межведомственной группы по координации и реализации ромской стратегии при Кабинете министров Украины Зола Кондур, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Я могу сказать только по одной области у нас за полгода фиксируется около 50 обращений (от ромов, - ред.). А за год это может так (около 100, - ред.)", - рассказала Кондур.

По ее словам, ромы как правило не обращаются в правоохранительные органы из-за нарушения их прав.

"Мы фиксируем случаи дискриминации ромов. Это дискриминация в доступе к образованию или к социальным услугам... случаи, которые возникают во время оформления документов; во время таких нападений. Сейчас мы готовим аналитический отчет, в котором будем пытаться посчитать случаи нарушения прав ромов за последние полгода", - рассказала Кондур.

Напомним, ранее сегодня директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш сообщил, что в среду, 27 июня, во Львове запланировано совещание с представителями правоохранительных органов по поводу нападения на лагерь ромов.

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Теги публикации: Закарпатская область, нарушение прав, ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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