В среду во Львове состоится совещание из-за нападения на лагерь ромов

Участие в совещании примут представители Минкультуры и ромских общественных организаций

В среду, 27 июня, во Львове запланировано совещание с представителями правоохранительных органов по поводу нападения на лагерь ромов. Об этом сообщил директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, участие в совещании примут представители Минкультуры, ромских общественных организаций, правозащитников, а также представителей правоохранительных органов.

"Вчера в Министерстве состоялась большая встреча с представителями правоохранительных органов всех направлений включительно с СБУ и представителями ромских общественных организаций, где обсуждался этот вопрос. Главная мысль, которую подтвердили все участники, происходит сознательное провоцирование определенных ситуаций... мы инициировали совещание, которое состоится в среду, где мы сможем все это в нюансах обсудить", - рассказал Юраш.

Напомним, ранее сообщалось, что среди подростков, которые напали на лагерь цыган на окраине Львова, есть девять учеников двух львовских школ.