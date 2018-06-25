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На Закарпатті фіксують близько 100 звернень на рік щодо порушення прав ромів

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 14:58
Фото: Зола Кондур (helsinki.org.ua)
Фото: Зола Кондур (helsinki.org.ua)

Роми як правило не звертаються до правоохоронних органів через порушення їхніх прав

На Закарпатті фіксують близько 100 звернень на рік щодо порушення прав ромів. Про це розповіла під час прес-конференції заступниця голови міжвідомчої групи з координації і реалізації ромської стратегії при Кабінеті міністрів України Зола Кондур, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

"Я можу сказати лише по одній області у нас за півроку фіксується близько 50 звернень (від ромів, - ред.). А за рік це може так (близько 100, - ред.)", - розповіла Кондур.

За її словами, роми як правило не звертаються до правоохоронних органів через порушення їхніх прав.

"Ми фіксуємо випадки дискримінації ромів. Це дискримінація у доступі до освіти чи до соціальних послуг... чи випадки, які виникають під час оформлення документів; під час таких нападів. Наразі ми готуємо аналітичний звіт, в якому будемо намагатись порахувати випадки порушення прав ромів за останні півроку", - розповіла Кондур.

Нагадаємо, раніше сьогодні директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш повідомив, що у середу, 27 червня, у Львові запланована нарада з представниками правоохоронних органів з приводу нападу на табір ромів.

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Теги публікації: Закарпатська область, нарушение прав, ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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