Роми як правило не звертаються до правоохоронних органів через порушення їхніх прав

На Закарпатті фіксують близько 100 звернень на рік щодо порушення прав ромів. Про це розповіла під час прес-конференції заступниця голови міжвідомчої групи з координації і реалізації ромської стратегії при Кабінеті міністрів України Зола Кондур, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.



"Я можу сказати лише по одній області у нас за півроку фіксується близько 50 звернень (від ромів, - ред.). А за рік це може так (близько 100, - ред.)", - розповіла Кондур.

За її словами, роми як правило не звертаються до правоохоронних органів через порушення їхніх прав.



"Ми фіксуємо випадки дискримінації ромів. Це дискримінація у доступі до освіти чи до соціальних послуг... чи випадки, які виникають під час оформлення документів; під час таких нападів. Наразі ми готуємо аналітичний звіт, в якому будемо намагатись порахувати випадки порушення прав ромів за останні півроку", - розповіла Кондур.

Нагадаємо, раніше сьогодні директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш повідомив, що у середу, 27 червня, у Львові запланована нарада з представниками правоохоронних органів з приводу нападу на табір ромів.