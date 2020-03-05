На Закарпатті автомобіль зіткнувся з локомотивом, є постраждалі

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Водій автомобіля проігнорувавши світлофор, об'їхав шлагбаум та скоїв зіткнення з локомотивом

У Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля і локомотива, в результаті чого постраждали шість чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" в Facebook.

Повідомляється, що аварія сталася вранці 5 березня на одному з залізничних переїздів.

"Сьогодні вранці на Закарпатті водій автомобіля об'їхав шлагбаум на залізничному переїзді, та скоїв зіткнення з локомотивом. Водій проігнорував заборонні показники світлової та звукової сигналізації", - повідомили в УЗ.

В результаті зіткнення 6 пасажирів автомобіля були доставлені в лікарню. Водій і ще двоє пасажирів відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, на Одеській трасі під Києвом в зв'язку з туманом понад 10 авто потрапили у ДТП. При цьому повідомлялося про постраждалих, проте точне їх кількість не уточнюється.

Також РБК-Україна писало, що в Маріуполі сталося ДТП за участю двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули дві людини. Тіло одного із загиблих рятувальники деблокували.