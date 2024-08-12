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Закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється в штатному режимі, – Чернишов

Фото: очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Попри кілька атак на українські ПСГ у березні-квітні 2024 року закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється в штатному режимі.

Про це повідомив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що минулого року європейські трейдери закачали близько 2,5 млрд куб. м палива в українські газосховища. 

"Цього року темпи закачування дещо знизились через російські атаки на газову інфраструктуру. Проте головним залишається комерційний чинник – спред. Ціна на газ на сьогодні є недостатньо вигідною для трейдерів для формування резервів", - зазначив Чернишов.

За його словами, торік пік закачування припав саме на серпень-вересень, а сезон тривав до жовтня включно. 

Очікується, що європейські підземні сховища газу невдовзі будуть переповнені, адже станом на першу декаду серпня 2024 року вони вже заповнені на 86%. 

Водночас, за словами Олексія Чернишова, у вересні та жовтні в українських ПСГ залишиться багато вільного місця. Крім того, компанія постійно працює над додатковим захистом інфраструктури. 

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Нафтогаз України