Закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється в штатному режимі, – Чернишов

Зазначається, що минулого року європейські трейдери закачали близько 2,5 млрд куб. м палива в українські газосховища.

"Цього року темпи закачування дещо знизились через російські атаки на газову інфраструктуру. Проте головним залишається комерційний чинник – спред. Ціна на газ на сьогодні є недостатньо вигідною для трейдерів для формування резервів", - зазначив Чернишов.

За його словами, торік пік закачування припав саме на серпень-вересень, а сезон тривав до жовтня включно.

Очікується, що європейські підземні сховища газу невдовзі будуть переповнені, адже станом на першу декаду серпня 2024 року вони вже заповнені на 86%.

Водночас, за словами Олексія Чернишова, у вересні та жовтні в українських ПСГ залишиться багато вільного місця. Крім того, компанія постійно працює над додатковим захистом інфраструктури.