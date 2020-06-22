Не заинтересован в том, чтобы учиться: Болтон раскритиковал некомпетентность Трампа

Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

Болтон, в частности, считает провальной политику Трампа в отношении КНДР

Бывший помощник президента США Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа. По его словам, у Трампа, в частности, нет стратегий по России и Китаю.

Об этом он рассказал в интервью газете The Telegraph.

Также он раскритиковал политику главы государства по отношению к КНДР.

"Не существует долгосрочной стратегии по России и Китаю. Переговоры по Северной Корее провались до такой степени, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами. И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - отметил Болтон.

По мнению Болтона, Трамп может легко поменять уже принятое решение, так как государственные вопросы для него сродни небольшому семейному бизнесу. Кроме того, американский президент не видит разницы между личными и государственными интересами.

"Он заступил на должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и совсем не был заинтересован в том, чтобы учиться", - добавил он.

Напомним, 23 июня должна выйти книга воспоминаний Джона Болтона о его пребывании в Белом доме, Дональд Трамп уже пригрозил ему уголовной ответственностью в случае, если мемуары будут опубликованы.

Как пишет The Independent, в своей книге Болтон отмечает, что американский президент никогда не относился к Украине хорошо и преднамеренно удерживал военную помощь Украине.

Ранее Белый дом хотел запретить публикацию книги Болтона, пока из них не будут удалены "засекреченные данные".

РБК-Украина также сообщало, что Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон.

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Автор: Надежда Собенко