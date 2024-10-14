У Києві зростає рівень захворюваності на грип серед школярів: чи перевищено епідпоріг

За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, за 41-й тиждень 2024 року у столиці було зареєстровано 10 657 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, включаючи COVID-19.

Попри зростання захворюваності на 11,6% порівняно з попереднім тижнем, повідомляється, що рівень все ще залишається нижчим за епідемічний поріг у 2,2 рази.

Особливо значний приріст спостерігається серед дітей: зареєстровано 6 880 випадків захворювання, що на 10,5% більше порівняно з попереднім тижнем.

Зазначається, що захворюваність серед школярів зросла на 16%. Виявлено 3 850 випадків.

Серед дорослого населення також зросли показники захворюваності на 13,7% (3 777 проти 3 323 випадків).

Кількість госпіталізованих також збільшилась. За тиждень до лікарень потрапили 154 особи, серед них 117 дітей.

Повідомляється, що COVID-19 діагностували у 162 осіб, з яких 15 - діти до 17 років. Також відомо, що 27 пацієнтів госпіталізовано, включаючи 8 дітей. Троє дорослих наразі перебувають у реанімації.

Хоча летальних випадків від ускладнень COVID-19 та грипу цього тижня не зареєстровано, лікарі нагадують про важливість вакцинації як найнадійнішого захисту від важкого перебігу коронавірусної хвороби.