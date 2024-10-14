В Киеве растет уровень заболеваемости гриппом среди школьников: превышен ли эпидпорог

По данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава, за 41-ю неделю 2024 года в столице было зарегистрировано 10 657 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, включая COVID-19.

Несмотря на рост заболеваемости на 11,6% по сравнению с предыдущей неделей, сообщается, что уровень все еще остается ниже эпидемического порога в 2,2 раза.

Особенно значительный прирост наблюдается среди детей: зарегистрировано 6880 случаев заболевания, что на 10,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что заболеваемость среди школьников выросла на 16%. Выявлено 3850 случаев.

Среди взрослого населения также выросли показатели заболеваемости на 13,7% (3777 против 3323 случаев).

Количество госпитализированных также увеличилось. За неделю в больницы попали 154 человека, среди них 117 детей.

Сообщается, что COVID-19 диагностировали у 162 человек, из которых 15 - дети до 17 лет. Также известно, что 27 пациентов госпитализированы, включая 8 детей. Трое взрослых находятся в реанимации.

Хотя летальные случаи от осложнений COVID-19 и гриппа на этой неделе не зарегистрированы, врачи напоминают о важности вакцинации как самой надежной защиты от тяжелого течения коронавирусной болезни.