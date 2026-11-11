ua en ru
Ср, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Захворюваність на ГРВІ в Україні знизилася: в областях фіксують фоновий рівень

14:14 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg РБК-Україна
Захворюваність на ГРВІ в Україні знизилася: в областях фіксують фоновий рівень Фото: жінка у лікаря (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Україні за тиждень із 2 до 8 листопада на ГРВІ захворіли 97 520 людей, що на 1,6% менше, ніж тижнем раніше. Водночас кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла, а на Рівненщині лабораторно виявили ще один випадок грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства охорони здоров’я України у Facebook.

Яка ситуація із захворюваністю

За даними МОЗ, рівень захворюваності за перший тиждень листопада на 5,7% нижчий, ніж за аналогічний період торік. В усіх регіонах показники відповідають фоновому рівню інтенсивності.

"Жодних ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні не спостерігається", - зазначили у повідомленні.

Протягом тижня підтвердили 110 випадків COVID-19, що на 18 більше, ніж тижнем раніше. До лікарень із ГРВІ потрапили 2054 пацієнти, серед яких 1256 дітей.

Де підтвердили грип

За результатами лабораторних досліджень один випадок грипу виявили у Рівненській області. Це четверте лабораторне підтвердження від початку нинішнього епідсезону.

Три попередні випадки зафіксували у Харківській, Львівській та Рівненській областях. В усіх випадках ідентифікували вірус грипу типу А.

Крім того, у досліджених зразках виявили SARS-CoV-2, інші коронавіруси, віруси парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси та риновіруси.

Як зменшити ризик зараження дітей

У МОЗ радять батькам нагадувати дітям про регулярне миття рук із милом щонайменше протягом 30 секунд. Особливо важливо робити це після вулиці та контактів з іншими дітьми.

Також дитину варто навчити прикривати рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю та чхання, а також не торкатися обличчя брудними руками.

Крім того, міністерство рекомендує забезпечити дітям збалансоване харчування, достатній сон і щоденні прогулянки. Житло потрібно регулярно провітрювати, а в періоди підвищеної захворюваності варто уникати масових заходів.

Нагадаємо, раніше в бліц-інтерв’ю РБК-Україна у Центрі громадського здоров’я зазначали, що нинішній епідсезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ розпочався 28 вересня і триватиме до 23 травня 2027 року.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна ГРВІ COVID Здоров'я
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про другий день зустрічей України, США та Росії
Переговори в Абу-Дабі: все про другий день зустрічей України, США та Росії
Аналітика
У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи