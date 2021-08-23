Захватили "диверсанта" и обнаружили арсенал. СБУ проводит масштабные учения на Донбассе

Служба безопасности Украины провела силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Тренировки проводились на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Указано, что на этот раз учения проходили в пяти городах района операции Объединенных сил: Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.
Отмечено, что учения были в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.
По информации пресс-центра, силовики отработали:
Известно, что во время тренировок был обнаружен схрон с оружием, а именно:
Как сообщили силовики, схрон обустроил боевик в 2014 году. Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Указано, что участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.
В ведомстве добавляют, что учения будут продолжаться до начала сентября.