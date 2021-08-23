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Захватили "диверсанта" и обнаружили арсенал. СБУ проводит масштабные учения на Донбассе

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины провела силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Тренировки проводились на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Указано, что на этот раз учения проходили в пяти городах района операции Объединенных сил: Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Отмечено, что учения были в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.

По информации пресс-центра, силовики отработали:

  • задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;
  • перехват преступников, бежавших из города;
  • меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки);
  • захват "диверсанта", планировавшего взрыв в центре города;
  • ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.

Известно, что во время тренировок был обнаружен схрон с оружием, а именно:

  • три ручных противотанковых гранатомета-РПГ-22,
  • два ручных противотанковых гранатомета РПГ - 26,
  • ручной противотанковый гранатомет РПГ-18,
  • мину МОН-50,
  • три гранаты РГД-5,
  • две гранаты Ф-1,
  • семь взрывателей,
  • почти четыре тысячи патронов калибра 5,45,
  • 20 патронов калибра 7,62.

Как сообщили силовики, схрон обустроил боевик в 2014 году. Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Указано, что участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

В ведомстве добавляют, что учения будут продолжаться до начала сентября.

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