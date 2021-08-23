Захопили "диверсанта" та виявили арсенал. СБУ проводить масштабні навчання на Донбасі

Служба безпеки України провела силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам. Тренування проводилися на території Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Вказано, що цього разу навчання відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил: Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.
Зазначено, що навчання були в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.
За інформацією прес-центру, силовики відпрацювали:
Відомо, що під час тренувань було виявлено схрон зі зброєю, а саме:
Як повідомили силовики, схрон облаштував бойовик у 2014 році. Він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Вказано, що участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.
У відомстві додають, що навчання будуть тривати до початку вересня.