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Захопили "диверсанта" та виявили арсенал. СБУ проводить масштабні навчання на Донбасі

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України провела силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам. Тренування проводилися на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Вказано, що цього разу навчання відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил: Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

Зазначено, що навчання були в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.

За інформацією прес-центру, силовики відпрацювали:

  • затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост;
  • перехоплення злочинців, які тікали з міста;
  • заходи із недопущення витоку зброї (засоби ураження хотіли вивезти під виглядом посилки);
  • захоплення "диверсанта", який планував вибух у центрі міста;
  • ліквідацію вибухового пристрою на місці виявлення.

Відомо, що під час тренувань було виявлено схрон зі зброєю, а саме:

  • три ручні протитанкові гранатомети - РПГ-22,
  • два ручні протитанкові гранатомети РПГ- 26,
  • ручний протитанковий гранатомет РПГ- 18,
  • міну МОН-50,
  • три гранати РГД-5,
  • дві гранати Ф-1,
  • сім підривачів,
  • майже чотири тисячі патронів калібру 5,45,
  • 20 патронів калібру 7,62.

Як повідомили силовики, схрон облаштував бойовик у 2014 році. Він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Вказано, що участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

У відомстві додають, що навчання будуть тривати до початку вересня.

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Служба безпеки УкраїниДонбас