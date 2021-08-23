Захопили "диверсанта" та виявили арсенал. СБУ проводить масштабні навчання на Донбасі

Вказано, що цього разу навчання відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил: Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

Зазначено, що навчання були в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.

За інформацією прес-центру, силовики відпрацювали:

затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост;

перехоплення злочинців, які тікали з міста;

заходи із недопущення витоку зброї (засоби ураження хотіли вивезти під виглядом посилки);

захоплення "диверсанта", який планував вибух у центрі міста;

ліквідацію вибухового пристрою на місці виявлення.

Відомо, що під час тренувань було виявлено схрон зі зброєю, а саме:

три ручні протитанкові гранатомети - РПГ-22,

два ручні протитанкові гранатомети РПГ- 26,

ручний протитанковий гранатомет РПГ- 18,

міну МОН-50,

три гранати РГД-5,

дві гранати Ф-1,

сім підривачів,

майже чотири тисячі патронів калібру 5,45,

20 патронів калібру 7,62.

Як повідомили силовики, схрон облаштував бойовик у 2014 році. Він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Вказано, що участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

У відомстві додають, що навчання будуть тривати до початку вересня.