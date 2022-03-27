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При захвате Славутича российскими войсками погибли три человека

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Славутич, Воскресенье 27 марта 2022 14:59
При захвате Славутича российскими войсками погибли три человека Фото: вчерашний митинг в Славутиче (t me babel)
Автор: Сергей Новиков

При захвате Славутича (Киевская область) российскими войсками погибли три человека. Один из погибших - участник местной самообороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Юрия Фомичева в эфире телемарафона.

По его словам, вчера при разгоне митинга от взрыв светошумовых гранат пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии.

"Также у нас есть погибшие во время военных действий. Еще два человека погибли. И парень из территориальной обороны на блокпосту также погиб в первый день от тяжелых ранений. Таковы потери Славутича. Это просто ужас, происходящий в мирных городах", - отметил Фомичев.

Он также подчеркнул, что в Славутиче нет подразделений Вооруженных сил Украины, город защищался только силами территориальной обороны.

Подробнее о вчерашних событиях читайте в материале "Вторжение оккупантов, протесты и похищение мэра: что происходит в Славутиче".

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