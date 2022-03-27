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При захопленні Славутича російськими військами загинули три особи

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Славутич, Неділя 27 березня 2022 14:59
При захопленні Славутича російськими військами загинули три особи Фото: вчорашній мітинг у Славутичі (t me babel)
Автор: Сергей Новиков

При захопленні Славутича (Київська область) російськими військами загинули три особи. Один із загиблих - учасник місцевої самооборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Юрія Фомічева в ефірі телемарафону.

За його словами, вчора при розгоні мітингу від вибух світлошумових гранат постраждали дві особи, одна з них у важкому стані.

"Також у нас є загиблі під час військових дій. Ще дві особи загинули. І хлопець з територіальної оборони на блокпосту також загинув в перший день від важких поранень. Такі втрати Славутича. Це просто жах, що відбувається в мирних містах", - зазначив Фомічев.

Він також підкреслив, що в Славутичі немає підрозділів Збройних сил України, місто захищалося тільки силами територіальної оборони.

Детальніше про вчорашні події читайте в матеріалі "Вторгнення окупантів, протести і викрадення мера: що відбувається в Славутичі".

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Славутич Війна Росії проти України
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