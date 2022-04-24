Россия пытается спровоцировать продовольственный кризис на юге Украины, - СНБО

"В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя по поводу того, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует", - пишет пресс-служба.

Также известно, что оккупанты позволяют фермерам в Херсонской области сеять исключительно зерно и подсолнухи, при условии, если последние согласятся отдать им бесплатно 70% будущего урожая.

"Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики", - добавляет пресс-служба.