Захват Запорожской АЭС. Еще четырем оккупантам объявили подозрение

Служба безопасности разоблачила еще четырех российских военных, которые принимали участие в захвате Запорожской АЭС. Им объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

Следователи установили, что захватом руководили командиры батальонных тактических групп Национальной гвардии РФ, трое полковников и один майор. Оккупанты дали команду обстрелять из бронированной тяжелой техники, танков и бронетранспортеров, сооружения и объекты Запорожской АЭС и города Энергодар.

В результате действий российских военных погибли люди, разрушены корпуса учебно-тренировочного центра, переходные эстакады к реакторным отделениям энергоблоков и другие технологически важные сети и коммуникации.

Четырем оккупантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ.