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Захват заложников и штурм силовиков. СБУ провела антитеррористические учения в Киеве

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 12:04
Захват заложников и штурм силовиков. СБУ провела антитеррористические учения в Киеве Фото: СБУ провела антитеррористические учения в Киеве (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины провел межведомственное тактико-специальное обучение в Киеве. Силовики отработали противодействие террористическим угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

По сценарию учений, условные террористы захватили заложников - участников международного форума. Среди них был чиновник иностранного государства.

"Силовики немедленно создали оперативный штаб, отработали переговорный процесс с" террористами", в результате чего было принято решение о проведении силовой фазы. В результате условные преступники были обезврежены, а заложники ‒ освобождены", - рассказали об учениях в СБУ.

По итогам учений, участники успешно отработали межведомственное взаимодействие.

Участие в учениях приняли подразделения СБУ, Управления государственной охраны, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГНСУ и представители органов государственной власти.

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Служба безопасности Украины
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