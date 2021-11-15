Захват заложников и штурм силовиков. СБУ провела антитеррористические учения в Киеве
Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины провел межведомственное тактико-специальное обучение в Киеве. Силовики отработали противодействие террористическим угрозам.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
По сценарию учений, условные террористы захватили заложников - участников международного форума. Среди них был чиновник иностранного государства.
"Силовики немедленно создали оперативный штаб, отработали переговорный процесс с" террористами", в результате чего было принято решение о проведении силовой фазы. В результате условные преступники были обезврежены, а заложники ‒ освобождены", - рассказали об учениях в СБУ.
По итогам учений, участники успешно отработали межведомственное взаимодействие.
Участие в учениях приняли подразделения СБУ, Управления государственной охраны, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГНСУ и представители органов государственной власти.