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Захоплення заручників та штурм силовиків. СБУ провела антитерористичні навчання у Києві

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 12:04
Захоплення заручників та штурм силовиків. СБУ провела антитерористичні навчання у Києві Фото: СБУ провела антитерористичні навчання у Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Антитерористичний центр при Службі безпеки України провів міжвідомче тактико-спеціальне навчання у Києві. Силовики відпрацювали протидію терористичним загрозам.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

За сценарієм навчань, умовні терористи захопили заручників - учасників міжнародного форуму. Серед них був високопосадовець іноземної держави.

"Силовики негайно створили оперативний штаб, відпрацювали переговірний процес з "терористами", внаслідок чого було прийнято рішення про проведення силової фази. У результаті умовних злочинців було знешкоджено, а заручників ‒ звільнено", - розповіли про навчання в СБУ.

За підсумками навчань, учасники успішно відпрацювали міжвідомчу взаємодію.

Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Управління державної охорони, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.

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Служба безпеки України
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