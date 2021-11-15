Захоплення заручників та штурм силовиків. СБУ провела антитерористичні навчання у Києві
Антитерористичний центр при Службі безпеки України провів міжвідомче тактико-спеціальне навчання у Києві. Силовики відпрацювали протидію терористичним загрозам.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
За сценарієм навчань, умовні терористи захопили заручників - учасників міжнародного форуму. Серед них був високопосадовець іноземної держави.
"Силовики негайно створили оперативний штаб, відпрацювали переговірний процес з "терористами", внаслідок чого було прийнято рішення про проведення силової фази. У результаті умовних злочинців було знешкоджено, а заручників ‒ звільнено", - розповіли про навчання в СБУ.
За підсумками навчань, учасники успішно відпрацювали міжвідомчу взаємодію.
Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Управління державної охорони, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.