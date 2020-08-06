Захват заложников в Киеве и Луцке: ветеран "Альфы" оценил действия правоохранителей

Фото: операция в Киеве (ssu.gov.ua)

Он считает, что продолжительность и характер операций по освобождению заложников зависит от того, кто ведет переговоры

Руководитель киевского отделения ассоциации ветеранов спецназа "Альфа" Геннадий Зубков положительно оценил последние операции спецназовцев в Киеве и Луцке. Он считает, что правильной операцию можно назвать, если она прошла без потерь.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взрывная тенденция: что стоит за всплеском терроризма в Украине".

Также Зубков отметил, что продолжительность и характер операций по освобождению заложников зависит от того, кто ведет переговоры.

"Все начинается с переговоров, а потом уже идет силовой аспект", - сказал Зубков.

Также он добавил, что в луцком инциденте переговоры с террористами вел генерал полиции Евгений Коваль, а киевским случаем почти полностью занималась СБУ.

Напомним, подозреваемому в захвате банка в Киеве Сухробу Каримову избрали меру пресечения.

Кроме того, Луцкий горрайонный суд Волынской области избирал меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса.