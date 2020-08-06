ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Захоплення заручників в Києві і Луцьку: ветеран "Альфи" оцінив дії правоохоронців

Четвер 06 серпня 2020 09:04
Захоплення заручників в Києві і Луцьку: ветеран "Альфи" оцінив дії правоохоронців
Фото: операція у Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Він вважає, що тривалість і характер операцій зі звільнення заручників залежить від того, хто веде переговори

Керівник київського відділення асоціації ветеранів спецназу "Альфа" Геннадій Зубков позитивно оцінив останні операції спецпризначенців у Києві і Луцьку. Він вважає, що правильною операцію можна назвати, якщо вона пройшла без втрат.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибухова тенденція: що стоїть за сплеском тероризму в Україні".

Також Зубков зазначив, що тривалість і характер операцій зі звільнення заручників залежить від того, хто веде переговори.

"Все починається з переговорів, а потім вже йде силовий аспект", - сказав Зубков.

Також він додав, що у луцькому інциденті переговори з терористами вів генерал поліції Євген Коваль, а київським випадком майже повністю займалася СБУ.

Нагадаємо, підозрюваному у захоплення банку в Києві Сухробу Карімову обрали запобіжний захід.

Крім того, Луцький міськрайонний суд Волинської області обирав запобіжний захід луцькому терористу Максиму Кривошу, який тримав в заручниках 13 пасажирів автобуса.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України спецоперация
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся