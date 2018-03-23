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Захват заложников во Франции: нападавший был известен полиции ранее

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 17:54
Фото: теракт в Франціїї (скриншот видео tvc.ru)
Фото: теракт в Франціїї (скриншот видео tvc.ru)

Нападающий был родом из коммуны Каркасон, что рядом с городом Треб

Мужчина, который захватил заложников в супермаркете города Треб на юге Франции, полиции был известен ранее за мелкие преступления. Им оказался 26-летний Редуан Лакдим, передает Le Figaro.

Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, полиция знала террориста за мелкие преступления, связанные с наркотиками. Однако тогда правоохранители не считали, что Редуан Лакдим находится в процессе радикализации.

Нападающий был родом из коммуны Каркасон, что рядом с городом Треб.

Напомним, в пятницу, 23 марта, правоохранители застрелили мужчину, который захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб во Франции.

Ранее стало известно, что во Франции в ходе захвата заложников в супермаркете погибли три человека, двое получили ранения. До этого сообщалось, что люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете, отпущены, в результате происшествия два человека погибли, еще 12 получили ранения.

Захват заложников во Франции: увеличилось количество погибших Во Франции захватили заложников в супермаркете, ранен полицейский
Теги публикации: Франция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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