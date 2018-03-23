Захват заложников во Франции: нападавший был известен полиции ранее

Нападающий был родом из коммуны Каркасон, что рядом с городом Треб

Мужчина, который захватил заложников в супермаркете города Треб на юге Франции, полиции был известен ранее за мелкие преступления. Им оказался 26-летний Редуан Лакдим, передает Le Figaro.

Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, полиция знала террориста за мелкие преступления, связанные с наркотиками. Однако тогда правоохранители не считали, что Редуан Лакдим находится в процессе радикализации.

Нападающий был родом из коммуны Каркасон, что рядом с городом Треб.

Напомним, в пятницу, 23 марта, правоохранители застрелили мужчину, который захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб во Франции.

Ранее стало известно, что во Франции в ходе захвата заложников в супермаркете погибли три человека, двое получили ранения. До этого сообщалось, что люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете, отпущены, в результате происшествия два человека погибли, еще 12 получили ранения.