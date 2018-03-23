Захоплення заручників у Франції: нападник був відомий поліції раніше

Нападник був родом із комуни Каркасон, що поряд із містом Треб

Чоловік, який захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні Франції, поліції був відомий раніше за дрібні злочини. Ним виявився 26-річний Редуан Лакдім, передає Le Figaro.

Як заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон, поліція знала терориста за дрібні злочини, що були пов’язані з наркотиками. Однак, тоді правоохоронці не вважали, що Редуан Лакдім перебуває у процесі радикалізації.

Нападник був родом із комуни Каркасон, що поряд із містом Треб.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 березня, правоохоронці застрелили чоловіка, який захопив заручників в супермаркеті в комуні Треб у Франції.

Раніше стало відомо, що у Франції в ході захоплення заручників в супермаркеті загинули три людини, двоє отримали поранення. До цього повідомлялося, що люди, які були взяті в заручники невідомим чоловіком в супермаркеті, відпущені, в результаті події дві людини загинули, ще 12 отримали поранення.