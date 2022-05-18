Захват Россией Чернобыльской АЭС. Дезертира-чиновника проверяют на коллаборационизм

Еще в марте ГБР совместно со Службой безопасности Украины задержали чиновника станции. Он самовольно покинул рабочее место в условиях военного положения и скрывался на Закарпатье.

"Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. Вдобавок, в ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным России в захвате ЧАЭС в конце февраля", – говорится в сообщении.

Кроме дезертирства, чиновник может получить подозрение в государственной измене. Правоохранители уже провели обыски в администрации Чернобыльской АЭС и у задержанного на дому, где изъяли документы и цифровые носители информации.