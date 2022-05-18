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Захват Россией Чернобыльской АЭС. Дезертира-чиновника проверяют на коллаборационизм

Фото: Чиновник Чернобыльской АЭС мог сотрудничать с РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель генерального директора Чернобыльской атомной электростанции после подозрения в дезертирстве может дополнительно получить обвинения в предательстве Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ГБР.

Еще в марте ГБР совместно со Службой безопасности Украины задержали чиновника станции. Он самовольно покинул рабочее место в условиях военного положения и скрывался на Закарпатье.

"Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. Вдобавок, в ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным России в захвате ЧАЭС в конце февраля", – говорится в сообщении.

Кроме дезертирства, чиновник может получить подозрение в государственной измене. Правоохранители уже провели обыски в администрации Чернобыльской АЭС и у задержанного на дому, где изъяли документы и цифровые носители информации.

Напомним, что МАГАТЭ запланировало второй визит экспертов на Чернобыльскую АЭС.

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