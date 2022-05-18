Захоплення Росією Чорнобильської АЕС. Дезертира-посадовця перевіряють на колабораціонізм

Ще в березні ДБР спільно зі Службою безпеки України затримали посадовця станції. Він самовільно покинув робоче місце в умовах воєнного стану та переховувався на Закарпатті.

"Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов'язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого", – йдеться в повідомленні.

Окрім дезертирства, посадовець може отримати підозру в державній зраді. Правоохоронці вже провели обшуки в адміністрації Чорнобильської АЕС і в затриманого вдома та вилучили документи та цифрові носії інформації.