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Захоплення Росією Чорнобильської АЕС. Дезертира-посадовця перевіряють на колабораціонізм

Фото: Посадовець Чорнобильської АЕС міг співпрацювати з РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Заступник генерального директора Чорнобильської атомної електростанції після підозри в дезертирстві може додатково отримати звинувачення у зраді від Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ДБР.

Ще в березні ДБР спільно зі Службою безпеки України затримали посадовця станції. Він самовільно покинув робоче місце в умовах воєнного стану та переховувався на Закарпатті.

"Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов'язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого", – йдеться в повідомленні.

Окрім дезертирства, посадовець може отримати підозру в державній зраді. Правоохоронці вже провели обшуки в адміністрації Чорнобильської АЕС і в затриманого вдома та вилучили документи та цифрові носії інформації.

Нагадаємо, що МАГАТЕ запланувало другий візит експертів на Чорнобильську АЕС.

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