Захоплення Росією Чорнобильської АЕС. Дезертира-посадовця перевіряють на колабораціонізм

Заступник генерального директора Чорнобильської атомної електростанції після підозри в дезертирстві може додатково отримати звинувачення у зраді від Державного бюро розслідувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ДБР.
Ще в березні ДБР спільно зі Службою безпеки України затримали посадовця станції. Він самовільно покинув робоче місце в умовах воєнного стану та переховувався на Закарпатті.
"Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов'язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого", – йдеться в повідомленні.
Окрім дезертирства, посадовець може отримати підозру в державній зраді. Правоохоронці вже провели обшуки в адміністрації Чорнобильської АЕС і в затриманого вдома та вилучили документи та цифрові носії інформації.
Нагадаємо, що МАГАТЕ запланувало другий візит експертів на Чорнобильську АЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.