Захват кораблей в Керченском проливе: в Гааге начинаются слушания дела против РФ

"С 11 октября Украина будет принимать участие в устных слушаниях по делу против РФ о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в арбитраже, будут касаться возражений Россией юрисдикции арбитража", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к выполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских судна и украинских моряков.

Тогда за соответствующее решение проголосовало 19 из 20 судей, против данного решения был только судья из России.

Как сообщают в МИД, российская сторона воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража, на что Украина будет отвечать на возражения РФ относительно юрисдикции на устных слушаниях.