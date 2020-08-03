Захват банка в центре Киева: что известно

Неизвестный мужчина зашел в банк в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и угрожает взорвать здание. Правоохранители ввели спецоперацию "Гром", Позже на месте был создан оперативный штаб СБУ и полиции, введена в действие спецоперация СБУ "Бумеранг", подробнее о ситуации в центре столицы - в материале РБК-Украина.

В МВД сообщили о личности злоумышленника

По предварительной информации, террористическим актом угрожает гражданин Узбекистана - Сухроб Рахманович Каримов, 25.03.1988 года рождения.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что судя по его соцсетям - это психически неуравновешенный человек. Сейчас правоохранители выбрали стратегию переговоров, введен в действие план спецоперации "Бумеранг".

Фото: неизвестный, который захватил банк в Киеве (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Киевлян призывают обходить район возле БЦ

В КГГА призывают киевлян и гостей столицы обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

В МВД выясняют, есть ли оружие у захватчика

Замглавы МВД Антон Геращенко в эфире "Украина 24" заявил, что на данный момент не известно, настоящая ли бомба у захватчика. Также он отметил, что на данный момент правоохранители предварительно установили, что это человек 32 лет.

"Он сам себя не называл, мы, кажется, знаем кто это", - сообщил он, добавив, что захватчик хочет встречи со СМИ.

Неизвестный вошел в банк и заявил о бомбе в рюкзаке

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сегодня в 12:00 представительница "Универсал Банка", отделение которого находится в бизнес-центре "Леонардо", сообщила, что неизвестный мужчина до 35 лет вошел в банк и заявил о бомбе в рюкзаке.

Фото: ситуация в центре Киева

Неизвестный попросил вызвать полицию, работники банка покинули помещение, по собственному желанию осталась только руководитель отделения. Сейчас введена полицейская операция "Гром".