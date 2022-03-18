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В захваченных населенных пунктах Луганской области проходили проукраинские митинги, - Гайдай

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Жители недавно захваченных российскими войсками населенных пунктов Луганской области устраивали проукраинские митинги. Они выступали против российской оккупации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На подконтрольной территории Украины люди знают, откуда их расстреливают. В отношении тех территорий, которые были недавно захвачены - о настроении жителей там говорит тот факт, что в Сватово, Старобельск, Белокуракино и других населенных пунктах люди выходили на мирные протесты и митинги против оккупантов", - отметил Гайдай.

Он добавил, что митинги прекратились, когда оккупанты начали обстреливать мирное население и по ночам вывозить их в неизвестном направлении.

Напомним, что Сергей Гайдай опроверг сообщения о потере контроля над Луганской областью.

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